Zelenskiy, Rusya'nın, Moldova sınırındaki geçiş noktasına saldırısında 2 kişinin öldüğünü belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, Odessa bölgesindeki Moldova sınırında bulunan geçiş noktasına saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gece ve sabah saatlerindeki saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Rusya'nın gece saatlerinde Moldova sınırındaki Odessa bölgesinde bulunan "Starokozache" Uluslararası Sınır Kapısı'na saldırı düzenlediğini belirten Zelenskiy, saldırının ardından sınır kapısının faaliyetlerinin durdurulduğunu ifade etti.

Zelenskiy, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını, 16 kişinin kurtarma ekiplerince tahliye edildiğini belirtti.

Sabah saatlerinde Kiev'de bir Rus dronunun konut amaçlı kullanılan çok katlı binaya isabet ettiği ve 4 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Zelenskiy, ekiplerin müdahalesiyle çıkan yangının söndürüldüğünü kaydetti.

Zelenskiy, uluslararası toplumun saldırılara tepkisinin yetersiz kaldığını savunarak, "Moskova, füze ve insansız hava aracı (İHA) terörünün yanına kalacağını düşünerek kışa girmemeli. Rusya'nın saldırganlığı şimdi durdurulmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA