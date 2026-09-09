Haberler

Zelenskiy, Rusya'nın, Moldova sınırındaki geçiş noktasına saldırısında 2 kişinin öldüğünü belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, Odessa bölgesindeki Moldova sınırında bulunan geçiş noktasına saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, Odessa bölgesindeki Moldova sınırında bulunan geçiş noktasına saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gece ve sabah saatlerindeki saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Rusya'nın gece saatlerinde Moldova sınırındaki Odessa bölgesinde bulunan "Starokozache" Uluslararası Sınır Kapısı'na saldırı düzenlediğini belirten Zelenskiy, saldırının ardından sınır kapısının faaliyetlerinin durdurulduğunu ifade etti.

Zelenskiy, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını, 16 kişinin kurtarma ekiplerince tahliye edildiğini belirtti.

Sabah saatlerinde Kiev'de bir Rus dronunun konut amaçlı kullanılan çok katlı binaya isabet ettiği ve 4 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Zelenskiy, ekiplerin müdahalesiyle çıkan yangının söndürüldüğünü kaydetti.

Zelenskiy, uluslararası toplumun saldırılara tepkisinin yetersiz kaldığını savunarak, "Moskova, füze ve insansız hava aracı (İHA) terörünün yanına kalacağını düşünerek kışa girmemeli. Rusya'nın saldırganlığı şimdi durdurulmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti

Üç gündür alevlerle mücadele eden Antalya'dan acı haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak

Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi

Cübbeli Ahmet'ten Üsküdar seçimi sonrası olay sözler
Arda Güler ödülünü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens

İspanyollar Arda'ya lakap taktı

Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Bir Haydar daha gözaltına alındı

Şovun sonu emniyette bitti! Bugün de "Beyaz" Haydar gözaltında
Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı

Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı
Polise alkollü olduğunu itiraf etti! Ceza yemeyince 'kurtuldum' diye sevindi

Polise alkollü olduğunu itiraf etti, ceza yemeyince de...

Önce taraftarla gerildi, sonra rest çekti! Göztepe kalecisi kadro dışı kaldı

Taraftara racon kesen Gürcü kaleci bedelini çok ağır ödedi