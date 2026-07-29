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Zelenskiy, Rusya'nın bu gece ülkesine yoğun hava saldırısı düzenleme ihtimali olduğunu bildirdi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece ülkesine yönelik yoğun hava saldırısı gerçekleştirme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece ülkesine yönelik yoğun hava saldırısı gerçekleştirme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Anatoliy Krivonojka ile görüşerek savaştaki son gelişmeler hakkında bilgi aldığını aktardı.

Ukrayna vatandaşlarına, bu gece hava saldırısı karşıtı uyarılara yönelik dikkatli olma çağrısında bulunan Zelenskiy, "Ruslar birkaç gün önce yoğun bir saldırı için hazırlık yaptı ve tam da bu gece, saldırının gerçekleştirilme olasılığı oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerde, başkent Kiev sakinlerinin güvenlik için kentin metro istasyonlarında kalmak için hazırlık yaptığı görüldü.

Kaynak: AA
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