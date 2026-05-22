Zelenskiy, Rusya'daki Yaroslav Petrol Rafinerisi'ne saldırı düzenlediklerini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Yaroslav Petrol Rafinerisi'ne uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlediklerini ve cephedeki savunma faaliyetlerinin sürdüğünü açıkladı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksander Sırskiy ile bir araya gelerek cephedeki son gelişmeler hakkında kendisinden bilgi aldığını belirtti.

Ukrayna'da işgal edilen bölgeler ile Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüklerine değinen Zelenskiy, aynı zamanda cephe hattında da savunma faaliyetlerine devam ettiklerini açıkladı.

Bu gece uzun menzilli silahlar kullanarak Rusya'daki Yaroslav Petrol Rafinerisi'ne saldırı düzenlediklerini aktaran Ukrayna Devlet Başkanı, buranın cepheden yaklaşık 700 kilometre uzaklıkta yer aldığı bilgisini verdi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Sumi bölgesinde cephe hattındaki gelişmelere de değinerek, "Sumi yönünde sınır bölgesinde belirlenen hedeflere ulaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
