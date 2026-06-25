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Zelenskiy, Rusya'daki petrol tesislerine saldırı düzenlediklerini belirtti

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Ufa kentindeki iki petrol rafinerisi ve Krasnodar bölgesindeki bir petrol deposuna uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nin başkenti Ufa'daki iki petrol rafinerisi ve Krasnodar bölgesindeki bir petrol deposuna saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'da farklı hedeflere uzun menzilli silahlar kullanarak saldırılar yaptıklarını açıkladı.

Ukrayna ordusunun bu gece Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki "Poltavskaya" petrol deposuna saldırı düzenlediğini aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"SBU (Ukrayna Güvenlik Servisi) bu sabah, Ufa'daki iki rafineriye, Bashneft-Ufaneftekhim ve Novo-Ufimskiy'e saldırılar düzenledi. Burası, cephe hattından 1500 kilometre uzaklıkta yer alıyor."

Zelenskiy mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarına da uzun menzilli silahlarla karşılık verdiklerini belirterek, "Ruslar gerçek diplomasiyi düşünmeli ve tekrar birilerini kandırmaya veya zaman kazanmaya çalışmamalıdır. Savaş sona ermelidir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen görüntü de paylaştı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Habirov, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda İHA parçalarının bölgeye düştüğünü, ilk belirlemelere göre saldırıda kimsenin yaralanmadığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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