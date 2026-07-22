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Zelenskiy: Rusya'da Stavropol ve Krasnodar bölgelerindeki lojistik merkezlerine saldırılar düzenledik

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Stavropol ve Krasnodar bölgelerindeki lojistik merkezleri ile bir petrol deposuna saldırı düzenlendiğini, ayrıca Karadeniz ve Azak Denizi'nde Rus gölge filosuna ait gemilerin vurulduğunu açıkladı. Zelenskiy, Rusya'yı diplomasiye zorlamak gerektiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Stavropol ve Krasnodar bölgelerinde yer alan bazı lojistik merkezlerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Stavropol ve Krasnodar bölgelerindeki bazı lojistik merkezlerini bu gece hedef aldıklarını belirten Zelenskiy, hedeflerin "Rus ordusuna insansız hava aracı bileşenleri, navigasyon ekipmanı ve teçhizat sağlayan lojistik merkezleri" olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, Rusya'daki bir petrol deposuna yönelik de saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Saldırıları düzenleyen Ukrayna birliklerine teşekkür eden Zelenskiy, "Karadeniz ve Azak Denizi sularında Rus gölge filosuna ait 1 tanker ve 4 kuru yük gemisi vuruldu." ifadesini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, "Barışa ihtiyaç var ve Ukrayna Rus tarafına tüm tekliflerini sunmuştur. (Rusya'yı) Diplomasi yoluna geçmeye zorlamalıyız." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bu gece düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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