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Zelenskiy, Rusya'daki "Titan-Barrikadi" fabrikasına füzeli saldırı düzenlediklerini açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Volgograd kentindeki Titan-Barrikadi fabrikasına FP-5 Flamingo füzeleriyle saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırıda yangın çıktığı belirtilirken, Ukrayna'ya yönelik 129 SİHA saldırısında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Volgograd kentinde yer alan "Titan-Barrikadi" fabrikasına "FP-5 Flamingo" tipi füzeleri kullanarak saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'daki hedeflere yönelik uzun menzilli saldırıları sürdürdüklerini açıkladı.

Rusya'nın Volgograd kentindeki "Titan-Barrikadi" fabrikasına yönelik "FP-5 Flamingo" tipi füzeler ile saldırı gerçekleştirdiklerini kaydeden Zelenskiy, fabrika alanında yangın çıktığını belirtti.

Zelenskiy, söz konusu fabrikada topçu sistemleri, havan topu için gereken parçalar ve özel askeri teçhizat üretildiğini ifade etti.

Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları giderek artırdıklarını aktaran Zelenskiy, "Her gün yaptığımız bu baskı, nihayetinde onurlu bir barışın sağlanması için temel oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'daki şehirlere yönelik hava saldırılarını düzenlemeye devam ettiğini belirtti.

Rusya'nın, silahlı insansız hava araçları (SİHA), güdümlü bomba ve füzeleri kullanarak son bir haftada Ukrayna'daki 15 bölgeye saldırıları düzenlediğini ifade eden Zelenskiy, hava savunma sistemlerini daha da güçlendirmek istediklerini açıkladı.

Zelenskiy, Rusya'daki "Titan-Barrikadi" fabrikasına yaptıkları saldırıya ait olduğu belirtilen bir görüntüyü de paylaştı.

Öte yandan, Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'ya 129 SİHA ile saldırı düzenlediğini, olayda 1 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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