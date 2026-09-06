Haberler

Zelenskiy: Ruslar ABD heyetinin uçağını Kiev'e sokmadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusların ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Kiev'e uçakla gelmesine izin vermediğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusların ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Kiev'e uçakla gelmesine izin vermediğini söyledi.

Zelenskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın havalimanlarının ABD heyetini karşılamaya hazır olduğunu, ancak Rusların heyetin uçakla gelmesine izin vermediğini öne sürdü.

ABD'li heyetle samimi diyalog gerçekleştirmeyi umduğunu belirten Zelenskiy, müzakerelere daha sonra Avrupalı temsilcilerin de katılacağını aktardı.

Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Witkoff ve Kushner, uçakla Polonya'ya, ardından trenle Ukrayna'ya geçti.

Kaynak: AA
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık

Türkiye'yi sarsan davada yer yerinden oynayacak: Valinin oğlu vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altınları alıp kaçan Özbek gelinin ifadesi ortaya çıktı! Kocası ve kayınpederinden şikayetçi oldu

Altınları alıp kaçan Özbek gelinden herkesi şaşkına çeviren hamle
Japonya'da pastanede yangın çıktı: 3 ölü

Gece yarısı pastanede dehşet! 3 kişi öldü, şüpheler korkunç
Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak

Ulaştırma Bakanı duyurdu: İki il arası mesafe 20 dakika kısalacak
Kürt vatandaşları hedef almıştı! Ağabeyinden açıklama geldi

Kürt vatandaşları hedef almıştı! Ağabeyinden açıklama geldi
Uçakta ortalığı birbirine kattı! Sonu böyle oldu

Uçakta akılalmaz görüntü! Nedeni ekipleri haklı çıkaracak cinsten
Savaşın Türkiye'ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan

Rakam ilk kez açıklandı! İşte savaşın Türkiye'ye faturası
ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Türkiye için kritik pazartesi

Türkiye için kritik pazartesi! Denizdeki ateşin faturası ağır olacak