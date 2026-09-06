Zelenskiy: Ruslar ABD heyetinin uçağını Kiev'e sokmadı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusların ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Kiev'e uçakla gelmesine izin vermediğini söyledi.

Zelenskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın havalimanlarının ABD heyetini karşılamaya hazır olduğunu, ancak Rusların heyetin uçakla gelmesine izin vermediğini öne sürdü.

ABD'li heyetle samimi diyalog gerçekleştirmeyi umduğunu belirten Zelenskiy, müzakerelere daha sonra Avrupalı temsilcilerin de katılacağını aktardı.

Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Witkoff ve Kushner, uçakla Polonya'ya, ardından trenle Ukrayna'ya geçti.

Kaynak: AA