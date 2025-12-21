Haberler

Ukrayna: Rusya, bir haftada yaklaşık 1300 İHA, 1200 güdümlü bomba ve 9 füze ile saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'nın farklı bölgelerine 1300 insansız hava aracı ve 1200 güdümlü bomba ile saldırdığını duyurdu. Saldırılardan özellikle Odessa bölgesi etkilendi. Zelenskiy, görüşmelerin sürdüğünü ve savunma imkanlarının artırıldığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir hafta içinde Ukrayna'nın farklı bölgelerine yaklaşık 1300 insansız hava aracı (İHA), 1200 güdümlü bomba ve 9 füze ile saldırdığını açıkladı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, son dönemlerde ülkesine yapılan hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

Rus ordusunun sadece son bir haftada Ukrayna'nın farklı bölgelerine yaklaşık 1300 İHA, 1200 güdümlü bomba ve 9 füze ile saldırı düzenlediğini belirten Zelenskiy, özellikle Odessa bölgesi ve Ukrayna'nın güney kısmının bu saldırılardan etkilendiğini kaydetti.

Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için görüşmelerin sürdüğü ve Ukrayna heyetinin ABD'de bulunduğu bilgisini paylaştı.

Ayrıca Zelenskiy, Ukrayna'nın savunma imkanlarını artırmak için çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
