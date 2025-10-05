Haberler

Zelenskiy: Rus Ordusu 500 İHA ve 50 Füze ile Saldırı Düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında 500'e yakın insansız hava aracı ve 50'den fazla füze kullandığını açıkladı. Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, ülkesine yönelik 500'e yakın insansız hava aracı (İHA) ve 50'den fazla füze ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların, gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

"Saldırıda 500'e yakın İHA ve 50'den fazla füze kullanıldı" diyen Zelenskiy, saldırılar sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

İnsanların hayatını korumak için öncelikle havada bir ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, bunun ardından savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik adımların atılabileceğini savundu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
