Zelenskiy, Rus İHA Saldırılarını Açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir hafta içinde ülkesine 1000'e yakın insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 980 güdümlü hava bombası ve 36 füze ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya'nın ülkesine bu gece 170'in üzerinde İHA ile saldırdığını belirtti.

Saldırıların ardından Dnipropetrovsk, Sumi, Harkiv, Çernigiv ve Odessa bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Bu hafta boyunca Ruslar halkımıza yönelik 1000'e yakın İHA, yaklaşık 980 güdümlü hava bombası ve farklı tiplerde 36 füze fırlattı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna hava sahasının güvenliğini güçlendirmek için çalışmaları sürdürdüklerini aktararak, "Gökyüzü savunmamızı, dayanıklılığımızı ve diplomasimizi önemli ölçüde güçlendirmek için Avrupa ile yeni ve güçlü anlaşmalar hazırladık." ifadesine yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, aynı hesaptan paylaştığı diğer bir mesajda da ülkesinin hava savunmasını önemli ölçüde güçlendirmek için Fransa ile "tarihi" bir anlaşma hazırladıklarını bildirdi.