Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşarak, tüm Müslümanların bayramını kutladı ve savaştan etkilenenleri anımsattı.

Zelenskiy, Ramazan Bayramı vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Ukrayna'da ve dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanların bayramı mübarek olsun." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşının 5 yıldır devam ettiğini anımsatan Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik savaşı aslında 2014'te başlattığını kaydetti.

Kırım Tatar Türkleri ve ülkesindeki birçok Müslüman vatandaşın savaş nedeniyle bayramı evlerinden uzak kutlamak zorunda kaldığını belirten Zelenskiy, "Ayrıca, yüzlerce siyasi tutuklu ve binlerce mahkum Rus hapishanelerinde uydurma suçlamalarla tutuluyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Orta Doğu'da savaşın sürdüğüne işaret ederek, bu durumdan tüm dünyanın etkilendiğini vurguladı.

İran'ın, bölgedeki ülkelere yönelik saldırıları sürdürdüğünü kaydeden Zelenskiy, "Her gün bu tür zorluklarla karşılaşan Ukraynalılar için, terörün dünyanın hiçbir yerinde hüküm sürmemesi ve her bölgede hayatın gerektiği gibi korunması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm Müslüman ailelere barış ve huzur dileyen Zelenskiy, mesajının sonunda Türkçe, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki

Bayrama bölge düşüren olaya Erdoğan'dan sert tepki
İsrail savaşı büyütüyor! Bir ülkeyi daha vurdular

İsrail durmuyor! Bir ülkeyi daha vurdular
Genç futbolcuya bayram tatili için geldiği İstanbul'da silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Genç futbolcu bayram için geldiği şehirde canından oldu
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Kayıp çok büyük
Ali Babacan'dan dikkat çeken çıkış: 6 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşma olacak

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor
Maddeler bomba! Ronaldo'nun sevgilisiyle yaptığı evlilik sözleşmesine bakın

Evlenmek için imzalattırdığı sözleşme inanılır gibi değil
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları

Tarihin en büyük zammı! İşte yeni fiyatlar