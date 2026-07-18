Haberler

Ukrayna'da Savunma Bakanı Fedorov'un görevden alınmasına yönelik protestolar sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Savunma Bakanı Fedorov'u görevden alma kararı, Kiev'de üçüncü gününde de protesto edildi. Göstericiler bakanın görevine iade edilmesini ve Genelkurmay Başkanı Sırskiy'nin istifasını talep ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov'u görevden alma kararı, başkent Kiev'de üçüncü gününde de protesto edildi.

Akşam saatlerinde Kiev'in merkezinde toplanan göstericiler, Zelenskiy'nin Fedorov'u görevden alma kararına tepki gösterdi.

Fedorov'a destek mesajları içeren pankartlar taşıyan göstericiler, bakanın görevine iade edilmesini istedi.

Göstericiler ayrıca, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'nin görevinden istifa etmesini talep etti.

Kiev'deki gösteriler sürüyor.

Kabine değişikliği Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay arasındaki anlaşmazlığı gün yüzüne çıkardı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 12 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin siyasi stratejisinde değişikliğe gitme kararı aldıklarını ve bu kapsamda hükümette revizyona gidileceğini duyurmuştu.

Zelenskiy, 16 Temmuz'da Ukrayna'yı ziyaret eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Kiev'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Savunma Bakanı Fedorov ile Genelkurmay Başkanı Sırskiy ve ekibi arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu söylemişti.

Zelenskiy, aynı akşam yaptığı açıklamada ise Fedorov'un yerine vekaleten Ukrayna Güvenlik Servisi Geçici Başkanı Yevgeni Khmara'nın getirildiğini ifade etmişti.

Kiev başta olmak üzere Odessa, Lviv ve ülkenin çeşitli kentlerinde 16 Temmuz'da Fedorov'a destek gösterileri başlamıştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
İran, Ürdün'de ABD üssünü vurdu: 2 ölü, 4 yaralı

İran'dan ABD'ye ağır darbe! Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinayet kurbanı kız 17 yıl sonra toprağa verildi

Ebru, 17 yıl sonra defnedildi
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu
Yer: Diyarbakır! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini

Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Türkiye'ye kesin dönüş yapacak olan gurbetçi kadın İzmir ve Muğla'daki ev fiyatlarını görünce küçük dilini yuttu

Türkiye'deki ev fiyatlarını gören gurbetçi kadın küçük dilini yuttu!
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 yıllık yol arkadaşı açıkladı: Referanduma gideceğiz

Erdoğan'ın 50 yıllık yol arkadaşı açıkladı: Referanduma gideceğiz