Ukrayna'da Savunma Bakanı Fedorov'un görevden alınmasına yönelik protestolar sürüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov'u görevden alma kararı, başkent Kiev'de üçüncü gününde de protesto edildi.

Akşam saatlerinde Kiev'in merkezinde toplanan göstericiler, Zelenskiy'nin Fedorov'u görevden alma kararına tepki gösterdi.

Fedorov'a destek mesajları içeren pankartlar taşıyan göstericiler, bakanın görevine iade edilmesini istedi.

Göstericiler ayrıca, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'nin görevinden istifa etmesini talep etti.

Kiev'deki gösteriler sürüyor.

Kabine değişikliği Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay arasındaki anlaşmazlığı gün yüzüne çıkardı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 12 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin siyasi stratejisinde değişikliğe gitme kararı aldıklarını ve bu kapsamda hükümette revizyona gidileceğini duyurmuştu.

Zelenskiy, 16 Temmuz'da Ukrayna'yı ziyaret eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Kiev'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Savunma Bakanı Fedorov ile Genelkurmay Başkanı Sırskiy ve ekibi arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu söylemişti.

Zelenskiy, aynı akşam yaptığı açıklamada ise Fedorov'un yerine vekaleten Ukrayna Güvenlik Servisi Geçici Başkanı Yevgeni Khmara'nın getirildiğini ifade etmişti.

Kiev başta olmak üzere Odessa, Lviv ve ülkenin çeşitli kentlerinde 16 Temmuz'da Fedorov'a destek gösterileri başlamıştı.