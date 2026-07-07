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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, NATO Zirvesi İçin Ankara'ya Geldi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 36. NATO Zirvesi'ne katılmak üzere eşiyle birlikte Ankara'ya geldi. Zelenskiy'i Esenboğa Havalimanı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere eşi Olena Zelenskiy ile Ankara'ya gelen Zelenskiy'i, havalimanında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile diğer yetkililer karşıladı.

Zelenskiy'nin Zirve kapsamında liderlerle ikili temaslarda bulunması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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