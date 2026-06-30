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Ukrayna, Moskova bölgesindeki Dubna Uzay Haberleşme Merkezi'ni hedef aldı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ordusunun Rusya'nın Moskova bölgesindeki Dubna Uzay Haberleşme Merkezi'ne saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırının, Rusya'nın işgal operasyonlarını zorlaştırmak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Moskova bölgesindeki Dubna Uzay Haberleşme Merkezi'ne saldırı düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik "uzun menzilli yaptırımlar" olarak nitelendirdiği operasyonlar kapsamında bu kez Moskova bölgesindeki Dubna Uzay Haberleşme Merkezi'nin hedef alındığını belirtti.

Söz konusu merkezin, keşif faaliyetleri ile Rusya'nın Ukrayna'daki işgal birliklerinin koordinasyonunda kullanılan özel bir uydu haberleşme tesisi olduğunu kaydeden Zelenskiy, tesisin Ukrayna sınırına 500 kilometreden daha uzak bir mesafede bulunduğuna işaret etti.

Zelenskiy, Ukrayna Savunma Kuvvetlerinin son dönemde yalnızca Moskova bölgesinde değil, Vladimir bölgesinde de benzer nitelikte toplam 4 Rus tesisine saldırı düzenlediğini vurgulayarak, "Uzun menzilli yaptırım planımızı adım adım uyguluyor, saldırgan devletin Ukrayna'ya yönelik işgal operasyonlarını ve topraklarımızı işgalini sürdürmesini mümkün olduğunca zorlaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Benzer nitelikteki diğer Rus tesislerine yönelik operasyonların da hazırlık aşamasında olduğunu belirten Zelenskiy, operasyonları gerçekleştiren Ukrayna askerlerine isabetli saldırıları nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
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