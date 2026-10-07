Zelenskiy, Kiev ve 12 bölgede altyapıya 70 füze ve İHA'larla saldırıldığını açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece Ukrayna'nın başkenti Kiev ve 12 bölgenin altyapısına saldırı düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bu gece ve sabaha doğru ülkesine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısını değerlendirdi.

Rus ordusunun ağırlıklı olarak Ukrayna'daki enerji altyapısını hedef aldığına işaret eden Zelenskiy, "Kiev ve 12 bölgenin altyapısı bu gece saldırı altındaydı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, saldırılarda 70 füze ve çok sayıda insansız hava aracının (İHA) kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ruslar, can yakıcı ve gövde gösterisi yapacak şekilde saldırı düzenlemek istedi. Bu, en kalleşçe saldırılardan biriydi."

Çernigiv bölgesindeki Priluki şehrine yapılan saldırıda bir apartmanın hedef alındığını hatırlatan Zelenskiy, burada 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5'i çocuk olmak üzere 26 kişinin yaralandığını vurguladı.

Zelenskiy, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum günü olduğunu anımsatarak, "Rus ordusu, bugün, Putin'in doğum gününde ona Çernigiv bölgesindeki Priluki'de bir konut binasının yıkımını hediye etti." ifadesine yer verdi.

Saldırılar nedeniyle başkent Kiev ve Poltava bölgesindeki Kremençuk şehrinde 4 kişinin öldüğünü hatırlatan Zelenskiy, Kirovograd bölgesine bağlı Oleksandriya şehrinde de 2 kişinin bu saldırılar nedeniyle yaşamını yitirdiğinin altını çizdi.

44 füze ve 117 İHA etkisiz hale getirilmişti

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada da Rus ordusunun düzenlediği hava saldırıları hakkında bilgi verilmişti.

Açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 44 füze ve 117 İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA