Zelenskiy, İstanbul'daki barış görüşmelerini gerçekleştirecek Ukrayna heyetini onayladı

Zelenskiy, İstanbul'daki barış görüşmelerini gerçekleştirecek Ukrayna heyetini onayladı
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde ülkesini temsil edecek heyeti onayladı. Heyet, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlığında bir dizi yüksek düzeydeki yetkiliden oluşacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin, 2 Haziran'da İstanbul'da Rusya- Ukrayna arasında yapılacak barış görüşmelerinde ülkesini temsil edecek heyeti onayladığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Türkiye'de yapılacak barış müzakerelerine katılacak Ukrayna heyetiyle ilgili kararını verdi.

HEYET ONAYLANDI, İSİMLER BELLİ OLDU

Zelenski, oluşturulmasıyla ilgili kararnameyi imzalayarak Ukrayna heyetini onayladı. Buna göre, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık edeceği heyette şu isimlerin yer alacağı belirtildi:

"Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Başkan Yardımcısı Oleksandr Dyakov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik ve Savunma Sektörü Organları Sisteminde İnsan Hakları Komiseri Temsilcisi Yuriy Kovbasa, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Destek Birimi Protokol Subayı Heorhii Kuzmychev, Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yevhenii Ostryanskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad, Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkan Yardımcısı Vadym Skibitskyi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Merkez Hukuk Dairesi Uluslararası ve Operasyonel Hukuk Dairesi Başkan Yardımcısı Andrii Fomin, Ukrayna Genelkurmay Başkan Yardımcısı Oleksii Shevchenko, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğünün Kıdemli Subayı Oleksandr Sherikhov, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Başkan Yardımcısı Yevhenii Shynkarev."

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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