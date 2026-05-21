Ukrayna: Rusya'nın işgal ettiği bölgelerdeki FSB karargahı ile "Pantsir-S1" sistemini hedef aldık

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın işgal ettiği topraklarda FSB karargahı ve Pantsir-S1 hava savunma sistemine saldırı düzenlendiğini, yaklaşık 100 işgalcinin ölü veya yaralı olduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesinde işgal ettiği topraklarda Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait karargaha ve "Pantsir-S1" tipi hava savunma sistemine saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından, Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerdeki bazı hedeflere yönelik hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda bir bölgede yer alan FSB'ye ait karargah ile bir "Pantsir-S1" tipi hava savunma sisteminin hedef alındığını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Sadece bu operasyon sayesinde Rusya'nın kayıpları yaklaşık 100 işgalcinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlandı. Ruslar bu savaşı sona erdirmeleri gerektiğini hissetmeli. Ukrayna'nın orta ve uzun menzilli saldırıları devam edecek."

Zelenskiy ayrıca, saldırılara ait olduğu belirtilen görüntü de paylaştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
