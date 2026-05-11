Zelenskiy, Putin'in "görüşebiliriz" teklifine "uygun format" bulmalıyız yanıtını verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, kendisiyle üçüncü bir ülkede uzun vadeli nihai anlaşmayı imzalamak üzere görüşebileceği açıklamasına ilişkin, "Şimdi uygun bir format bulmak lazım." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy görüntülü mesaj paylaşarak, Putin'in, kendisi ile uzun vadeli nihai anlaşmayı imzalamak üzere görüşebileceğine yönelik açıklamasını değerlendirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi ve güvenliğin sağlanması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Artık Putin kendisi nihayet gerçek görüşmelere hazır olduğunu söylüyor, onu biraz biz zorladık ve biz zaten uzun zamandır görüşmelere hazırlanıyorduk. Şimdi uygun bir format bulmak lazım." ifadelerini kullandı.

Putin, Zelenskiy ile uzun vadeli anlaşma imzalamak için görüşebileceğini söylemişti

Rusya Devlet Başkanı Putin, 9 Mayıs Zafer Günü etkinlikleri sonrasında Kremlin Sarayı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

Putin buradaki konuşmasında, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile üçüncü bir ülkede, müzakere amacıyla değil, uzun vadeli nihai anlaşmayı imzalamak için görüşebileceğini ifade etmişti.