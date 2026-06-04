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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'e hitaben açık mektup yayımladı Açıklaması

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya lideri Putin'e açık mektup göndererek iki liderin bir araya gelmesini ve savaşı sona erdirmeyi teklif etti. Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açık mektup göndererek, iki liderin bir araya gelmesi ve savaşı aralarında sona erdirmeleri gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'e hitaben kaleme aldığı açık mektubu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Putin'in tercihi olduğunu savunan Zelenskiy, Putin'e hitaben, "Rusya'daki 26 yıllık iktidarınızın neredeyse yarısını Ukrayna'ya karşı savaşta geçirdiniz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın Donbas bölgesini ele geçirmek için çatışmaları sürdürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"(Donetsk bölgesini) Bu yıl da ele geçiremeyeceksiniz. Ama biz Ukraynalılar sürekli bir savaş istemiyoruz. Savaşsız bir hayatın çok daha iyi olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunu başarmak istiyoruz. Eminim ki Rusların büyük çoğunluğu buna olumlu yanıt vermeye hazırdır ve bunu siz de biliyorsunuz."

Rusya'nın bazı ülkelerden yardım alarak savaşı sürdürmeye çalıştığını savunan Zelenskiy, "Ukrayna, savaşı sizinle aramızda bir formatta sona erdirmeyi teklif ediyor. Ben de bir görüşme öneriyorum." ifadesine yer verdi.

Savaşın bitirilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bunu dürüstçe, onurlu bir şekilde yapmalıyız ve yeni bir savaşın çıkmayacağını garanti etmeliyiz. ABD'nin tüm dikkatini İran meselesine ayırdığını görüyoruz ve dikkatlerinin Avrupa'daki savaşa yönelmesini beklemek yanlış." değerlendirmesinde bulundu.

İki liderin bir araya gelmesi için Türkiye'nin veya benzer görüşmelere daha önce ev sahipliği yapmış ülkelerin uygun olacağını belirten Zelenskiy, "Savaş ve barış konularını çözmek için geleneksel olarak liderleri ağırlayan ülkeler var. İsviçre, Türkiye, Arap dünyası ülkeleri. Bunlardan birçok ülke toplantıya ev sahipliği yapabilir ve yapmak istiyor. Kilit meselelere karar verenler liderlerdir, bu her zaman böyle olmuştur ve her zaman böyle olacak. Toplantı için net bir tarih belirlemeyi öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, liderlerin doğrudan savaşın bitirilmesi için gereken konuları görüşmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bu savaşınızla Ukrayna ve Rusya'yı sonsuza dek ayırdınız. Cephe hattı artık diplomasinin başlaması gereken çizgidir. Ukrayna, müzakereler devam ettiği sürece tamamen ateşkes ilan etmeye hazırdır." ifadelerine yer verdi.

Mektubunda, "Ukraynalıların ve Rusların gelecek nesillerinin geleceğinin nasıl olacağının belirlenmesi gerekiyor." diyen Zelenskiy, savaşı bitirmek için tüm esirlerin karşılıklı olarak takas edilmesine de hazır olduklarını bildirdi.

Zelenskiy, Rusya'nın savaşı bitirmek istememesi durumunda Ukrayna olarak kendilerini savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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