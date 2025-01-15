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Zelenskiy'den Kuzey Koreli Esir Asker Açıklaması: 'Rusya Gerçeğini Öğrenecek'

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, esir alınan Kuzey Koreli askerlerin videosunu yayınlayarak Rusya'nın bu askerleri nasıl kullandığını ve dünyanın bu gerçeği öğreneceğini belirtti. İki Kuzey Koreli askerin yaralı olarak esir alındığını doğruladı.

- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, esir alınan Kuzey Koreli askerin videosunu yayınladı

Zelenskiy: "Dünya Rusya'nın Kuzey Korelileri nasıl kullandığını öğrenecek"

KİEV - Rusya'nın Kursk bölgesinde esir alınan Kuzey Koreli askerlerden birine ait bir video yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Dünya, Rusya'nın bilgisizlik içinde büyüyen, Ukrayna'dan tamamen habersiz olan ve sadece bu savaşı uzatmak ve tırmandırmak için öne sürülen bu adamları nasıl kullandığına dair tüm gerçeği öğrenecek" açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Rusya'nın Kursk bölgesinde yaralı şekilde esir alınan Kuzey Koreli askerler ile ilgili yeni açıklama geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden esir Kuzey Koreli askerlerden birinin sorgulandığı anlara ait bir video yayınlayan Zelenskiy, "Yakalanan Kuzey Koreli askerler ile Ukraynalı soruşturmacılar arasındaki iletişim devam ediyor. Gerçekleri tespit ediyoruz. Tüm ayrıntıları doğruluyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Kuzey Koreli askerleri kendi çıkarları için kullandığını belirten Zelenskiy, "Dünya, Rusya'nın bilgisizlik içinde büyüyen, Ukrayna'dan tamamen habersiz olan ve sadece bu savaşı uzatmak ve tırmandırmak için öne sürülen bu adamları nasıl kullandığına dair tüm gerçeği öğrenecek" açıklamasında bulundu. "Bu savaşa sadece Rusya'nın ihtiyacı var" diyen Zelenskiy, ülkelerini savunan tüm Ukraynalı askerlere ve Ukrayna'yı destekleyen herkese teşekkür etti.

Ukrayna 2 Kuzey Koreli askeri esir almıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesinde devam eden çatışmalarda 2 Kuzey Kore askerinin yaralı olarak esir alındığını açıklamıştı. Ukrayna Güvenlik Servisi ise, yaralılara gerekli tıbbi yardımın sağlandığını ve Kuzey Koreli askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurmuştu. Kuzey Koreli esirlerleden birinin Ukrayna'ya karşı savaşa değil, eğitim için Rusya'ya gittiğini sandığı ifade edilmişti. Zelenskiy, son olarak Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un Rusya'da tutulan Ukrayna askerlerinin takasını organize etmesi halinde, Kuzey Koreli askerleri ülkelerine iade etmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

Zelenskiy'den Kuzey Koreli Esir Asker Açıklaması: 'Rusya Gerçeğini Öğrenecek'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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