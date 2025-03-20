Zelenskiy: Ateşkes İçin ABD ve Ukrayna heyetleri Suudi Arabistan'da bir araya gelecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme yönündeki ateşkes sağlanması için gereken konuları görüşmek için ABD ve Ukrayna heyetlerinin 24 Mart'ta Suudi Arabistan'da bir araya geleceğini bildirdi.

Norveç'in başkenti Oslo'da resmi temaslarda bulunan Zelenskiy, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile ortak basın toplantısı düzenledi. Rusya'nın ülkesine karşı savaş başlattığını belirten Zelenskiy, mücadele ederek Ukrayna'nın bağımsızlığını savunduklarını söyledi.

Zelenskiy, ABD, Avrupa ülkeleri ve tüm müttefiklerin Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlaması için çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek, Norveç'in de bu süreçte yer almasının önemli olacağını anlattı.

"HERKESTEN DAHA ÇOK İSTİYORUZ"

Ukrayna Devlet Başkanı, savaşın adil bir şekilde kalıcı olarak sonlandırılması yönünde çalıştıklarını ifade ederek, "Biz bunu dünyada herkesten daha çok istiyoruz." dedi.

Ateşkesi sağlamasına zorlamak için Rusya'ya yönelik baskıların artırılması gerektiğini savunan Zelenskiy, havada ve denizde ateşkesin uygulanması yönünde ABD ile görüşmeler yaptıklarını hatırlattı.

GÖRÜŞME İÇİN TARİH VERDİ

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile dün telefonda gerçekleştirdiği görüşmesinde, enerji ve sivil altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması teklifini Ukrayna olarak kabul ettiklerini vurguladı.

Artık Ukrayna ile ABD heyetlerinin ateşkes konusunu teknik düzeyde ele alması gerektiğini ifade eden Zelenskiy, bunun için iki ülke temsilcilerinin 24 Mart'ta Suudi Arabistan'da bir araya geleceğini bildirdi.

Zelenskiy, şöyle konuştu: "Görüşme, Ukrayna ve ABD arasında olacak. Sonra ABD ile Rusya (arasında). ya da benim söylediğim gibi, aynı konu hakkında bir ülkede paralel toplantılar olacak."

"ABD NATO'DA UKRAYNA'YI DESTEKLEMİYOR"

Ukrayna'nın aslında bir NATO üyesi olması durumunda güvenlik sorunu çözülmesi açısından bunun önemli olacağını dile getiren Zelenskiy, "Bunu gerçekten istiyoruz, bunun birçok sorunu çözeceğini düşünüyoruz. Ama konuşulacak bir şey yok. NATO'nun en büyük müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri, NATO'da Ukrayna'yı desteklemiyor." değerlendirmesinde bulundu.