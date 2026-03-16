Zelenskiy: Abd, İran Yapımı İha'ların Önlenmesi Konusunda Ukrayna'nın Uzmanlığına Başvurdu

KİEV, 16 Mart (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran yapımı Şahid tipi insansız hava araçlarının (İHA) önlenmesi konusunda ABD'nin birçok kez Ukrayna'nın uzmanlığına başvurduğunu söyledi.

Ukrayna'nın devlete ait Ukrinform Haber Ajansı'nın pazar günü bildirdiğine göre Zelenskiy, "Tüm askeri kurumlarımıza bu konuda mektup ve telefonlarla talepler geldi" diyerek, bunların her birine yanıt verdiklerini belirtti.

Zelenskiy, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde de Şahid tipi İHA'lara karşı koruma konusunda Ukrayna'nın uzmanlığını dile getirdiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ise cumartesi günü NBC News ile telefonla yaptığı röportajda, Zelenskiy'e karşı kişisel husumetinin azalmadığını ve Ukrayna liderinin İHA teknolojisi konusunda yardım teklifini reddettiğini belirtmişti.

Trump, "Zelenskiy, yardımına ihtiyacımız olan son kişidir" diye konuştu.

