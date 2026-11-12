Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zelenskiy, ABD heyetiyle İrlanda'da görüşecek, Rusya'nın toprak işgalini tanımayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dublin'deki 9. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Rusya'nın toprak işgalini hiçbir koşulda tanımayacaklarını söyledi. Zelenskiy, Moskova'da Putin'le görüşen ABD heyetinin İrlanda'ya gelerek kendisiyle buluşacağını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin topraklarının işgal edilmesini hiçbir koşulda tanımayacaklarını bildirdi.

Zelenskiy, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen 9. Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi'ne katılan liderlere hitap etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için yürütülen çalışmalara da değinen Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner ile Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü hatırlattı.

Zelenskiy, ABD heyetinin Moskova'dan sonra İrlanda'ya geleceğini ve onlarla bir araya geleceğini aktararak, toplantıda son günlerde yapılan görüşmeleri ele alacaklarını belirtti.

Ukrayna'nın kendi topraklarından vazgeçmeyeceğini vurgulayan Zelenskiy, "Açıkça belirtmeliyiz ki hiçbir koşulda Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgalini tanımayacağız." dedi.

Zelenskiy, ABD'li yetkililerin, görüşmelerde Ukrayna'nın Donbas bölgesi ile ilgili konuyu sık sık gündeme getirdiğini ifade ederek, "Ülkemizin bağımsızlığı söz konusu olduğunda bizimle böyle konuşmak imkansız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı14

Okulda bu da oldu! Öğrenci polise saldırdı, havaya ateş açıldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aylin Kotil'den Sarıgül'ü zora sokacak iddialar! İşte savcılık ifadesi

Eski eşten Sarıgül'ü zora sokacak iddialar! İşte savcılık ifadesi

Abdulhamit Gül’den Hal Yasası açıklaması! 'Bütçe sonrası Meclis'e gelecek'

Abdulhamit Gül’den Hal Yasası açıklaması! Meclis'e ne zaman gelecek?
NASA astronot arıyor! Yıllık maaşı 8 milyon 262 bin TL

Astronot aranıyor! Maaşı servet değerinde
Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 23 zanlı daha yakalandı

Öldürülmesinin ardından 23 kişi daha yakalandı
Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi148

10 Kasım paylaşımı olay olmuştu! Çalıştığı kanal “Güle güle” dedi

Trump: İran ile anlaşmaya gerek yok, paraları da bizde boğazları da

İran'ı çıldırtacak sözler! Trump, İran'a rest üstüne rest çekti
Bu nasıl oyun! Görüntünün sonuna dikkat

Bu nasıl oyun! Görüntünün sonuna dikkat