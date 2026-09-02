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Zelenski'nin Rusya Hava Sahası Uyarısı Sonrası Türk Havayolu Uçakları Geri Döndü

Zelenski'nin Rusya Hava Sahası Uyarısı Sonrası Türk Havayolu Uçakları Geri Döndü
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin 'Rusya semaları artık güvenli değil' açıklamasının ardından Türk havayolu şirketlerinin Moskova seferleri iptal edildi veya uçaklar kalkış meydanlarına geri döndü. Pegasus Havayolları'nın Antalya-Moskova uçağı Sabiha Gökçen'e yönlendirildi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin "Rusya semaları artık güvenli değil" açıklamaları üzerine Moskova seferi yapan Türk havayolu şirketlerine ait uçaklar kalkış meydanlarına geri dönmeye başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bugün yaptığı açıklamada, " Rusya'nın hava sahası fiilen kapatılacaktır. Rus hava sahasını kullanan her havayolunu uyarıyoruz. Ukrayna, genel anlamda sivil havacılığa veya herhangi bir sivil hava taşıtına tehdit oluşturmamaktadır. Ancak Rusya semalarındaki İHA'ların varlığı, bu durumun dikkate alınması gerektiği anlamına geliyor. Rus semaları tamamen güvensiz" diye konuştu.

BAZI UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Bunun üzerine Türkiye'den Moskova'ya uçuş yapan Türk havayolu şirketlerine ait uçaklar, kalkış meydanlarına geri dönmeye başlarken, bazı uçuşların iptal edildiği öğrenildi. Hava sahasındaki güvenlik sorunları nedeniyle Pegasus Havayolları'nın Antalya-Moskova seferini yapan uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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