Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ekibimiz Körfez Bölgesi'ne doğru yola çıktı

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenksi, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un da dahil olduğu bir ekibin Körfez bölgesine doğru yola çıktığını belirterek, "Orada hayatları korumaya ve durumu istikrara kavuşturmaya yardımcı olacaklar. Şu anki zorlukları görüyoruz; İran rejimi, küresel pazara petrol ve gaz tedarikinin ana yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmış durumda" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, X hesabından yayımladığı videoda Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un da dahil olduğu bir ekibin Körfez bölgesine doğru yolda olduğunu bildirdi.

"EKİBİMİZ YOLA ÇIKTI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenski, "Ekibimiz şu anda Körfez bölgesine doğru yola çıktı. Orada hayatları korumaya ve durumu istikrara kavuşturmaya yardımcı olacaklar. Şu anki zorlukları görüyoruz: İran rejimi, küresel pazara petrol ve gaz tedarikinin ana yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmış durumda. Bu, büyük bir istikrarsızlık kaynağıdır. Dünyada hiç kimse bunun ne kadar süreceğini söyleyemez, ancak hayatların korunması için mümkün olan en kısa sürede etkili önlemlerin alınması önemlidir. İstikrar bizim için de önemlidir" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU YOL BUDUR"

Zelenski ayrıca "Şu anda Ukrayna'nın yardımını isteyenler, öncelikle hava savunmamız olmak üzere, savunmamıza destek olmayı sürdürmelidir. Geçen yıl ABD'ye bir insansız hava aracı anlaşması önermiştik. Doğru yol budur: insansız hava araçlarının üretimi ve kullanımında bizimle ortaklık kurmak. Artık herkes bu yaklaşımın alternatifi olmadığını görmekte. Ukrayna, saldırı amaçlı insansız hava araçlarına karşı mücadelede dünyadaki en büyük deneyime sahiptir. Bizim deneyimimiz olmadan Körfez bölgesi, tüm Orta Doğu ve Avrupa ve Amerika'daki ortaklarımızın güçlü bir koruma sistemi kurması oldukça zor olacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA
