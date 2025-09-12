Zeki Bayhan İzmir'e Sevk Edildi

Haberler

İmralı Hapishanesinde tıbbi müdahale gerektiren sağlık sorunları olan yazar Zeki Bayhan, gerekli tedavi ve rutin kontroller için İzmir 2 Nolu F tipi Hapishanesine sevk edildi.

(ANKARA)- İmralı Hapishanesinde bulunan Yazar Zeki Bayhan'ın, tıbbi müdahale gerektiren sağlık sorunları ve rutin kontrolleri sebebiyle tedavi olmak üzere İzmir 2 Nolu F tipi Hapishanesine sevk edildiği belirtildi.

Asrın Hukuk Bürosu'nun yaptığı açıklamada İmralı Hapishanesinde tutulan tutklu Zeki Bayhan'ın tıbbi müdahale gerektiren sağlık sorunları ve rutin kontrolleri sebebiyle 11 Eylül 2025 tarihinde İzmir 2 Nolu F tipi Hapishanesine sevk edildiği ifade edildi. Büronun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İmralı Hapishanesinde tutulan müvekkillerimizden Sayın Zeki Bayhan, tıbbi müdahale gerektiren sağlık sorunları ve rutin kontrolleri sebebiyle 11 Eylül 2025 tarihinde İzmir 2 Nolu F tipi Hapishanesine sevk edilmiştir. Burada gerekli tedavi ve tetkikleri tamamlandıktan sonra İmralı Cezaevi'ne geri götürüleceği ve sağlık durumunun iyi olduğu kamuoyuna saygı ile duyurulur."

