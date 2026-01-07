Emekliliği reddedilince kurum avukatını öldürdü

KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Yalova SGK İl Müdürlüğü'ndeki odasında, emekliliği reddedilen Hamza Hanedar (57) tarafından tabancayla vurularak öldürülen avukat Zekeriya Polat'ın (31) cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polat'ın eşi Semiha Polat, cenaze teslim alındığı sırada güçlükle ayakta durdu. 2 yaşında kız çocuğu babası olan Zekeriya Polat'ın, yarın memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Zehra BAYKAL/YALOVA,