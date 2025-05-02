Zehra Kınık Asli Kusurlu Olduğunu Kabul Etmedi, Evladını Kaybeden Anne Buna İtiraz Etti

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Eski Kızılay Genel Müdürü Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık'ın, bir motosiklete çarparak 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne üç kişinin de yaralanmasına neden olduğu kazayla ilgili davanın son duruşmasında, yine karar çıkmadı. Duruşmaya katılan Kınık'ın, kendisini asli kusurlu gösteren Adli Tıp Kurumu raporuna itiraz ettiği, kazada evladını kaybeden Hasret Doğan ise, "Ben sanığın kusursuz olduğunu kabul etmiyorum." dediği öğrenildi.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir geçtiğimiz Temmuz ayında Beykoz Kavacık'ta, otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpmış, olayda motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki düşerek başını beton dubalara çarpıp yaşamını yitirmiş, motosikleti kullanan Öztürk ile kaldırımda sürüklenmeye devam eden motosikletin çarptığı 2 kişi de yaralanmıştı. 1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından 1 gün gözaltında kalan Zehra Kınık adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" iddiasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Fatma Zehra Kınık hakkında verilen adli kontrol şartı 30 Ekim'de gerçekleşen ilk duruşmada kaldırılmıştı.

A sli kusurlu olduğu yönündeki raporu reddetti

Davanın son duruşması İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza salonunda önceki gün görüldü. Mahkeme salonuna gelen Zehra Kınık, Adli Tıp Kurumu'nun asli kusurlu olduğu yönündeki kararını kabul etmediğini belirtti. Kazanın üzücü bir kaza olduğunu belirten Kınık, hızının düşük olduğunu, kontrolleri yaparak yola çıktığını, motosikletin çok hızlı geldiğini savundu. Yapabileceği bir şey olmadığğnı söyledi.

Evladını kaybeden anne itiraz etti

Kınık'ın ardından konuşan anne Hasret Doğan ise, sanığın kusursuz olduğunu kabul etmediğini, suçlu olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi. Duruşma esas hakkındaki mütalaanın hazırlanabilmesi için 26 Mayıs'a ertelendi.