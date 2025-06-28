Zara Harbiye Açıkhava'da Büyüledi

Zara Harbiye Açıkhava'da Büyüledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği konserle müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Yoğun ilgi gören etkinlikte, Zara'nın geniş repertuvarıyla sahne alması ve görsel efektlerle desteklenen performansı dikkat çekti.

Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Zirve Yapım'dan yapılan açıklamaya göre, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser iki bölümden oluştu.

Zara, görsel efektler, ışık oyunları ve özel görsel sunumlarla zenginleştirilen konserde, arabeskten Türk Halk Müziği'ne, klasikleşmiş pop eserlerden sürpriz parçalara kadar geniş bir repertuvarla izleyicinin karşısına çıktı.

Zara'nın "Durdurun Dünyayı" isimli şarkısıyla başladığı konser, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonette kahreden görüntü

Kamyonette kahreden görüntü
Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor

Geri sayım başladı! İstanbul'un ardından ikinci şehir olacaklar
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yılın bombası! Napoli ile görüşmeler başladı
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor

Küme düşen Lyon'u kurtaracak bir takım var
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması

Ünlü Şarkıcı ve oğluna maskeli tecavüz suçlaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.