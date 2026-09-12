Zara'da Selimiye şehitleri anıldı
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Sivas'ın Zara ilçesindeki Selimiye köyünde 1994'te teröristlerin şehit ettiği 9 kişi düzenlenen törenle anıldı.
Sivas'ın Zara ilçesindeki Selimiye köyünde 1994'te teröristlerin şehit ettiği 9 kişi düzenlenen törenle anıldı.
Zara Kaymakamı Malik Çalışır, Belediye Başkanı Fatih Çelik ve ilçe protokolü, Ahmet Başyurt Mahallesi'ndeki Merkez Kabristanı'nda şehit mezarlarını ziyaret etti.
Burada düzenlenen törende, İlçe Müftüsü Yunus Güleç tarafından dua edildi.
Mezarlık ziyaretinin ardından ilçe protokolü, Selimiye köyünde okunan mevlit programına katıldı.
Şehit ailelerini hanelerinde ziyaret eden Çalışır ve beraberindeki heyet, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu.
Kaynak: AA