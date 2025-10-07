Haberler

Zara'da Öğrencilere Kırtasiye ve Okul Forması Dağıtımı
Sivas'ın Zara ilçesinde hayırsever iş insanı Ramazan Vural tarafından öğrencilere kırtasiye seti, okul forması ve yardımcı kitap hediye edildi. Dağıtım, Vali Aydın Güçlü İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Hayırsever iş insanı Ramazan Vural tarafından temin edilen okul forması, kırtasiye seti, okul çantası ve yardımcı kitaptan oluşan hediyeler Şerefiye köyündeki Vali Aydın Güçlü İlk ve Ortaokulu öğrencilerine dağıtıldı.

Şerefiye köyü muhtarı Nurettin Aslan, desteklerinden dolayı Vural'a teşekkür ederek, "Şerefiye merkez ve çevre köylerimizdeki öğrencilerimizin eğitim ve öğretimlerine katkı sağlamak amaçlı iş insanımız Ramazan Vural'ın değerli katkılarıyla hazırlattığımız hediye paketlerini çocuklarımıza ulaştırmanın sevinci içerisindeyiz. Her zaman öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, okulumuzun yanındayız. Gücümüzün yettiği her konuda destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak tarafından iş insanı Ramazan Vural'a plaket verildi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, köy muhtarları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

