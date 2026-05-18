Haberler

Zara'da bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Zara ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren lise ve üniversite öğrencilerine ödülleri verildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Zara Müftüsü Yunus Güleç, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından lise ve üniversite öğrencilerine yönelik ülke genelinde düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti.

Güleç, yarışma sonucu lise kategorisinde birinci olan Ali Hasan Değer, ikinci olan Hasan Hüseyin Bedir, üçüncü olan Yusuf Solak ile üniversite kategorisinde birinci olan Tuba Karakurt, ikinci olan Ayşe Yıldız ve üçüncü olan Dilek Polat'a ödüllerini verdi.

Yarışmanın 81 ilde eş zamanlı düzenlendiğini belirten Güleç, "Yarışmaya katılan öğrencilerimiz lise kategorisinde Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları arasından 'Hz. Muhammed'in Hayatı' kitabından, üniversite kategorisinde ise 'Hadislerle İslam' eserinin belirlenen bölümlerinden sorumlu tutuldular. Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen sınav sonrası ilçe geneli dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini verdik." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özel
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı

17 yaşındaki saldırgan farklı yerlerde 4 kişiyi öldürdü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Afra Saraçoğlu A.B.İ'ye veda etti

Sezonun en iddialı dizilerindendi: Başrol oyuncusu veda ediyor

Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz

Tüm çalışanları ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı