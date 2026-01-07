Haberler

Zara'da arıcılık kursu düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında arıcılık kursu düzenlendi. Kursa katılan adaylar, 84 saatlik eğitim sonrası belge alacak. Gençlik Merkezi Müdürü Enes Kuzu, kursların coğrafi işaretli bal üretimine katkı sağladığını belirtti.

Sivas'ın Zara ilçesinde arıcılık kursu düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında, Zara Halk Eğitimi Merkezi ve Zara Gençlik Merkezi birlikteliğinde düzenlenen kursta eğitim görenler arıcılık hakkında bilgi alıyor.

Kursiyerlere 84 saatlik programın ardından belge verilecek.

Zara Gençlik Merkezi Müdürü Enes Kuzu, kursa katılan arıcı adaylarına başarı dileyerek, "Coğrafi işaretli balımızın üretimine destek olabilmek adına devam ettirdiğimiz kurslarımızla yeni arıcı adaylarımızı bal ve bal ürünleri yetiştiriciliğine teşvik ediyoruz. Kurslarımızda zaman zaman ilçedeki kuruluşların yetkililerinin de katılımıyla arıcı adaylarına geniş kapsamlı bilgilendirmeler sağlıyoruz. Zara Ziraat Odası Başkanımız Zeki Şimşek tarafından da kursiyerlerimize oda faaliyetleri, hayvan yetiştiriciliği, devlet yatırımları, hibe programları konularında bilgilendirme yapıldı." dedi.

Kurslara ilginin fazla olduğunu belirten Kuzu, kurs faaliyetlerini periyodik olarak devam ettireceklerini ifade etti.

