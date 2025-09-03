Zara'da Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı
Sivas'ın Zara ilçesindeki Bozkır köyü yakınlarında çıkan yangına itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale ediyor.
Sivas'ın Zara ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İlçeye bağlı Bozkır köyü Bahçe mezrası yakınlarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel