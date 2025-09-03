Haberler

Zara'da Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı

Zara'da Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Zara ilçesindeki Bozkır köyü yakınlarında çıkan yangına itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale ediyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Bozkır köyü Bahçe mezrası yakınlarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
Kızından gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı: Öldürdü bu beni

Kızından gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı: Öldürdü bu beni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kritik veri açıklandı, memur ve memur emeklisinin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı

Kritik veri sonrası memurun zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.