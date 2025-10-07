Zara, Carnegie Hall'de Anadolu Ezgilerini Seslendirecek
Sanatçı Zara, 8 Kasım'da New York'taki Carnegie Hall'de 'Symphony of Harmony from Anatolia' konserinde Anadolu müziğini senfonik bir dille sunacak.
Sanatçı Zara, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında 8 Kasım'da New York'un dünyaca ünlü Carnegie Hall sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.
Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından organize edilen "Symphony of Harmony from Anatolia" (Anadolu'dan Uyum Senfonisi) adlı konserde sahne alacak sanatçı, programda Anadolu'dan ezgileri senfonik bir dille yeniden yorumlayacak.
"Play for Global Peace" (Küresel Barış İçin Çal) temasıyla gerçekleştirilecek konser, Anadolu'nun müzikal mirasını dünya sahnesine taşıyacak.
Zara'nın konserde seslendireceği türkülerin notaları, ünlü besteci Faruk Kanca tarafından senfoniye uyarlanacak.
Orkestrayı Andrew Perea'nın yöneteceği konserde, klarnet virtüözü İsmail Lumanovski de sahne alacak.