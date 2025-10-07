Haberler

Zara, Carnegie Hall'de Anadolu Ezgilerini Seslendirecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanatçı Zara, 8 Kasım'da New York'taki Carnegie Hall'de 'Symphony of Harmony from Anatolia' konserinde Anadolu müziğini senfonik bir dille sunacak.

Sanatçı Zara, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında 8 Kasım'da New York'un dünyaca ünlü Carnegie Hall sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından organize edilen "Symphony of Harmony from Anatolia" (Anadolu'dan Uyum Senfonisi) adlı konserde sahne alacak sanatçı, programda Anadolu'dan ezgileri senfonik bir dille yeniden yorumlayacak.

"Play for Global Peace" (Küresel Barış İçin Çal) temasıyla gerçekleştirilecek konser, Anadolu'nun müzikal mirasını dünya sahnesine taşıyacak.

Zara'nın konserde seslendireceği türkülerin notaları, ünlü besteci Faruk Kanca tarafından senfoniye uyarlanacak.

Orkestrayı Andrew Perea'nın yöneteceği konserde, klarnet virtüözü İsmail Lumanovski de sahne alacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti, trafik cezası...

Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır Adliyesi'nde duruşma salonu içerisinde kavga

Görüntü Diyarbakır'dan! Duruşma salonunda ortalık karıştı
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bahçeli'nin cevapsız bıraktığı soru! El hareketine dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.