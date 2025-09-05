Haberler

Zara Belediyesi Öğrencilere Kırtasiye Seti ve Okul Çantası Hediye Etti

Sivas'ın Zara ilçesinde birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye seti ve okul çantası hediye edildi. Belediye Başkanı Fatih Çelik, eğitimdeki desteklerini sürdürme vurgusu yaparak öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını belirtti.

Sivas'ın Zara ilçesinde belediye tarafından birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye seti ve okul çantası hediye edildi.

Zara Belediyesi tarafından ilçe merkezi ve köylerinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için hazırlanan okul çantası ve kırtasiyeden oluşan hediye paketleri, okul müdürlüklerine teslim edildi.

Halil İbrahim Çiftci İlkokulunda düzenlenen programda Belediye Başkanı Fatih Çelik, Okul Müdürü Mustafa Koçak, içerisinde kırtasiye setlerinin olduğu okul çantalarını birinci sınıf öğrencilerinin masalarına bıraktı.

Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim ve öğretim hayatına ilk adımı attıkları bu hafta belediyemiz olarak hazırladığımız hediye paketimizle heyecanlarına ortak olduk. Her zaman önceliğimiz olarak gördüğümüz eğitimde bu yıl da gerekli destekleri öğrencilerimiz için sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
