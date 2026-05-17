Rusya: Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali'ne topçu saldırısı düzenledi

Rusya kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna ordusunun tesisin ulaşım atölyesine topçu saldırısı düzenlediğini, çatı ve otobüslerin zarar gördüğünü ancak yaralanma ve yangın olmadığını açıkladı. Santral normal çalışıyor, radyasyon seviyesi normal.

Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna ordusunun tesis sahasındaki ulaşım atölyesine topçu saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Santralin ulaşım atölyesi bölgesine topçu saldırısının yapıldığı aktarılan açıklamada, saldırı sonucu binanın çatısı ile personel için kullanılan bazı otobüslerin zarar gördüğü ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda yaralananın olmadığı ve yangın çıkmadığı vurgulandı.

Santralin normal şekilde çalışmaya devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, bölgedeki radyasyon seviyesinin normal sınırlar içinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, santraldeki tesislerin üst üste 2. gün saldırılara maruz kaldığına dikkati çekildi.

Zaporijya Nükleer Santrali, "Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda" bulunuyor.

Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
