Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde Güvenlik Riski Artıyor

Güncelleme:
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Zaporijya Nükleer Güç Santrali çevresinde duyulan topçu atışlarının nükleer güvenlik riskini artırdığını duyurdu. Ajans Başkanı Rafael Grossi, atışların tesise sadece 1,25 kilometre mesafeye düştüğünü belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Güç Santrali çevresinde topçu atışları duyulduğunu ve bunun tesisteki nükleer güvenlik riskini artırdığını duyurdu.

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşıma göre, Ajans Başkanı Rafael Mariano Grossi, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki mevcut duruma ilişkin açıklama yaptı.

Grossi, UAEA ekibinin, Zaporijya Nükleer Güç Santrali çevresinde yakınlarında topçu atışları duyduğunu, bazılarının tesise 1,25 kilometre mesafeye düştüğünü kaydetti.

UAEA Başkanı Grossi, bu durumun, yaklaşık iki haftadır tesis dışından elektrik almayan santraldeki nükleer güvenlik riskini artırdığını vurguladı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
