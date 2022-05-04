Zamları, Fiyat Etiketlerinin Üzerine Yazdıklarıyla Protesto Eden Ankaralı Bakkal: "Dün 1 Liraydı, Şimdi Niye 1,5 Lira Diyen Yok. Yurttaş da Alışmış...

TAMER ARDA ERŞİN-GÜRKAN DEMİRTAŞ

Ankara'da zamlı fiyatları, etiketlerin üzerine "Yuh, yeter, zamlı, hayırlı olsun, zamlı ekmek, edep yahu" ifadelerini yazarak protesto eden bakkal Metin Yakıcı, "1 liralık şeye ertesi gün 1,5 lira diyorum, 'Ya dün 1 liraydı, şimdi niye 1,5 lira' diyen yok. Yurttaş da alışmış artık" dedi.

Ankara'da bakkal Metin Yakıcı, her gelen zammı, fiyat etiketinin üzerine "Yuh, yeter, zamlı, hayırlı olsun, zamlı ekmek, edep yahu" ifadelerini yazarak protesto etti.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Yakıcı, piknik tüpüne gelen zamlarla ilgili olarak; "Tüp en son 38 liraydı, 38'den 50 oldu. 50'den 53 oldu. 53'ten 60 oldu ve en son da 65 oldu, 'Yeter' dedik. Bir aydır tüp almıyorum, eminim ki yine üzerine zam gelmiştir. Bir büyük tüp 315 lira" dedi. Yurttaşların tüp alamadığını söyleyen Yakıcı, "Çoğu gidiyor, bastırıyor araç gaz dolum yerlerinden" diye konuştu.

Son altı ayda ekmeğin de iki kez zamlandığını dile getiren Yakıcı, "Önümüzdeki günlerde bir daha zam gelmesi muhtemel. Gübre, tahıl fiyatları. Fırıncıların girdileri arttı. Evvelden 1 liraya aldığın maya şu anda 3 lira veya 5 lira" dedi.

Sürekli olarak etiket değiştirdiğini belirten Yakıcı, "Bisküvi, yağ gruplarında ayda bir etiket değiştiriyoruz. Aya belki de varmıyor, 15 günde bir. Fiyat artışlarını takip edemez durumdayız" diye konuştu.

Fiyat etiketleri üzerine yazdığı notlar için "Anlayan anlıyor onu" diyen Yakıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O adrese yazılı mektup. Kimisi 'Ya' diyor, gülümsüyor. Olumlu yönde tepki, olumsuz yönde tepki şimdiye kadar almadım. Epeydir yazıyordum, altı ay öncesinde de daha öncesinde de yazmıştım. Değişik versiyonlarda. Nasıl diyeyim, protestonun, tepkinin bir şeyi. Artık neye sayarsan. Vallahi şimdi alışmışlar yani. 1 liralık şeye ertesi gün 1,5 lira diyorum, 'Ya dün 1 liraydı, şimdi niye 1,5 lira' diyen yok. Böyle bir şey olur mu?

Yurttaş da zamlara alışmış artık. Günlük gelen zamlara alışmış, bir tepkisizlik var. Tepki yok, 'Niye bu böyle' diye soran yok, sorgu yok. Parası varsa alıp gidiyor. Ama yoksa da kartında kalan son kuruşuyla geliyor bir tane ekmek alıyor, gidiyor. Sormuyor, 'Ya niye zam geldi, niye bu böyle' diyen yok."