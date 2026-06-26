Kayseri'ye üniversite eğitimi için gelen Zambiyalı Dominic Müslüman oldu

KAYSERİ'ye üniversite eğitimi için gelen Zambiya vatandaşı Dominic Singoma (28), düzenlenen ihtida merasimi ile Müslüman olup Musa adını aldı.

Kayseri İl Müftülüğü'nde, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın başkanlığında ihtida merasimi gerçekleştirildi. İl Müftülüğü Personel Şube Müdürü Mustafa Alas'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan ihtida merasimi, Ayvaz'ın, İslam dininin temel esasları ile ilgili verdiği bilgilerle devam etti. Daha sonra üniversite eğitimi için kente gelen Dominic Singoma, kelimeişahadet getirerek Müslüman oldu. Yapılan duanın ardından Singoma'ya 'Musa' ismi verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı