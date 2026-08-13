Zambiya'da 8,7 Milyon Seçmen Sandık Başında

LUSAKA, 13 Ağustos (Xinhua) -- Zambiya'nın başkenti Lusaka'daki bir seçim merkezinde oy kullanan seçmen, 13 Ağustos 2026.

Zambiya'da perşembe günü düzenlenen genel seçimlerde yaklaşık 8,7 milyon kayıtlı seçmen; cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve yerel temsilcileri belirlemek üzere sandık başına gitti. (Fotoğraf: Martin Mbangweta/Xinhua)

Kaynak: Xinhua