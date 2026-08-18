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Zambiya'da Hichilema Yeniden Cumhurbaşkanı Seçildi

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Zambiya'da 13 Ağustos'taki seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema oyların yüzde 60,49'unu alarak ikinci kez seçildi. En yakın rakibi Brian Mundubile yüzde 37,87'de kaldı. Hichilema, tüm vatandaşlar için çalışacaklarını belirtti.

CAPE Zambiya'da 13 Ağustos'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, Birleşik Ulusal Kalkınma Partisi (UPND) adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema yeniden kazandı.

Zambiya Seçim Komisyonundan (ECZ) yapılan açıklamaya göre, Hichilema 2 milyon 965 bin 326 oyla geçerli oyların yüzde 60,49'unu alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

Hichilema'nın en yakın rakibi Ulusal Uzlaşma, Birlik ve Refah Partisi (NRPUP) lideri Brian Mundubile ise 1 milyon 856 bin 217 oyla yüzde 37,87'de kaldı.

ECZ Başkanı Mwangala Zaloumis, sonuçların açıklanmasının ardından "Hakainde Hichilema'yı 18 Ağustos 2026 itibarıyla Zambiya Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı ilan ediyorum." dedi.

Seçimlerin ardından yayımladığı mesajda Zambiyalılara teşekkür eden Hichilema, muhalefet adaylarını destekleyen seçmenlerin mesajlarını aldıklarını ve siyasi tercihlerine bakılmaksızın bütün vatandaşlar için çalışacaklarını belirtti.

Hichilema, "Şimdi ülkemizin her köşesindeki her bir Zambiyalıya kalkınmanın sonuçlarını ulaştırmak için her zamankinden daha fazla çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

Oy sayımına geçici olarak ara verilmişti

ECZ, seçim görevlilerine yönelik saldırılar ve işaretlenmiş oy pusulalarının bulunduğu sandıkların çalındığına ilişkin bildirimler üzerine 14 Ağustos'ta ülke genelinde oy sayımı ve sonuçların açıklanmasını geçici olarak durdurmuştu.

Güvenlik tehdidinin kontrol altına alındığının açıklanmasının ardından sayım yeniden başlatılmıştı.

Mundubile, bazı sandıklara ait sonuç tutanaklarının değiştirilmiş olabileceğini öne sürerek bağımsız soruşturma talep etmiş, Hichilema'nın partisi UPND ise iddiaları reddetmişti.

İlk kez 2021'de cumhurbaşkanı seçilen Hichilema, seçim sonucuyla ikinci 5 yıllık dönem için görev yapma hakkı kazandı.

Kaynak: AA
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