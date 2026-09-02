Zambiya Devlet Başkanı Hichilema İkinci Dönem İçin Yemin Etti
LUSAKA, 2 Eylül (Xinhua) -- Zambiya'nın başkenti Lusaka'da yer alan Ulusal Kahramanlar Stadyumu'nda tören alayını selamlayan Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema, 1 Eylül 2026. Hichilema, salı günü yemin ederek ikinci beş yıllık görev dönemine başladı.
LUSAKA, 2 Eylül (Xinhua) -- Zambiya'nın başkenti Lusaka'da yer alan Ulusal Kahramanlar Stadyumu'nda tören alayını selamlayan Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema, 1 Eylül 2026.
Hichilema, salı günü yemin ederek ikinci beş yıllık görev dönemine başladı. (Fotoğraf: Yang Guang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua