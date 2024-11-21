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Zaharova'ya Balistik Füze Uyarısı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, basın toplantısı sırasında gelen bir telefonla Yuzhmash'taki balistik füze saldırısı üzerine yorum yapmaması konusunda uyarıldı. Zaharova, gelen bu elektronik uyarıya tebessümle yanıt vererek herhangi bir yorumda bulunmadı.

- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'ya basın toplantısı sırasında telefonla "balistik füze" uyarısı

MOSKOVA - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'ya basın toplantısı düzenlediği sırada kendisine gelen telefonda, "Masha, Yuzhmash'taki balistik füze saldırısıyla ilgili yorum yapma" uyarısında bulunuldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği balistik füze saldırısının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova basın toplantısı düzenlediği sırada telefonla uyarıldı. Telefonu cevaplayan Zaharova'ya üst düzey bir yetkili olduğu düşünülen kişi, "Masha, Yuzhmash'taki balistik füze saldırısıyla ilgili yorum yapma. Batılılar bununla ilgili konuşmaya başladı" diye uyarıda bulundu. Zaharova, gelen uyarıyı tebessümle karşılık vermesinin ardından basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya fırlattığı füzelerle ilgili yorumda bulunmadı.

"Zelenskiy'in planı hastalıklı fantezi"

Ukrayna tarafının Rus topraklarına yaptığı saldırılarla ilgili konuşan Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yeni açıkladığı, "direnç planı" ile ilgili konuşarak, "Bu meşruiyetini yitirmiş olan Zelenskiy'nin iktidarda kalmasını sağlamaya yönelik bir dizi hastalıklı fanteziden başka bir şey değil. Aslına bakarsanız, Onun da bunu saklamadığını düşünüyorum. Parlamentoda yaptığı konuşmada savaş bitene kadar Ukrayna'da seçim olmayacağını söyledi" dedi.

"Moldova lojistik üsse dönüştürülecek"

Moldova'da batı yanlısı Maya Sandu'nun tekrar seçimleri kazanmasıyla ilgili de konuşan Zaharova, Moldova - NATO ilişkilerine dair kaygılarını dile getirerek, "Moldovalıların çoğunluğunun NATO ile yakınlaşmaya karşı çıkmasına rağmen iktidar ülkeyi ittifaka yaklaştırmaya devam ediyor. Öncelik olarak NATO'nun güvenilir ortağı statüsünün korunması gösteriliyor. Siyasi analistlerin de işaret ettiği gibi uygulamada bu ülkenin Ukrayna ordusuna tedarik için lojistik üsse dönüştürülmesi anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Zaharova'ya Balistik Füze Uyarısı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK - Güncel
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