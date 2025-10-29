Haberler

Zagreb'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Kuruluş Yılı İçin Konser Düzenlendi

Zagreb'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Kuruluş Yılı İçin Konser Düzenlendi
Güncelleme:
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Türkiye'nin 102. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen konserde, Türk müziğinden eserler seslendirildi. Etkinlik, Hırvat-Türk Dostluk Derneği tarafından organize edildi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yılı dolayısıyla konser düzenlendi.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğinin himayesinde, Hırvat-Türk Dostluk Derneği (HTUP) tarafından organize edilen konserde, Jeunesses Musicales Hırvatistan sanatçıları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Türk müziğinden eserleri icra etti.

Türk sanatçıların da yer aldığı konser, davetliler tarafından beğeniyle takip edildi.

HTUP Başkanı Goran Beus Richembergh, etkinlikte yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 102 yıl önce modern Türkiye'yi kurduğunu söyledi.

Richembergh, 31 yıl önce kurulan derneğin çeşitli kültürel programlar aracılığıyla Hırvat ve Türk halkları arasındaki yakınlığı güçlendirmeye çalıştığını ifade etti.

