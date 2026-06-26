Hırvatistan'da Sıcak Hava Dalgası Etkili Oluyor
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıktı. Bir çocuk, çeşmenin yanında serinleyerek sıcaktan kaçmaya çalışıyor.
ZAGREB, 26 Haziran (Xinhua) -- Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de çeşmenin yanında serinleyen bir çocuk, 25 Haziran 2026.
Hırvatistan'da son birkaç gündür sıcak hava dalgası etkili olurken, ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıktı. (Fotoğraf: Ma Zhen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua