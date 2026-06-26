Haberler

Hırvatistan'da Sıcak Hava Dalgası Etkili Oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıktı. Bir çocuk, çeşmenin yanında serinleyerek sıcaktan kaçmaya çalışıyor.

ZAGREB, 26 Haziran (Xinhua) -- Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de çeşmenin yanında serinleyen bir çocuk, 25 Haziran 2026.

Hırvatistan'da son birkaç gündür sıcak hava dalgası etkili olurken, ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıktı. (Fotoğraf: Ma Zhen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda sürprizler gecesi! İşte son 32'deki ilk eşleşmeler

Dünya Kupası'nda sürprizler gecesi! İşte son 32'deki ilk eşleşmeler
Pezeşkiyan Aşura matemine katıldı! Türkçe ağıtlar eşliğinde yas tuttu

Pezeşkiyan Türkçe ağıtlar eşliğinde göğsüne vurarak yas tuttu
Çanakkale açıklarında 'şeytan vatozu' kamerada! Gören gözlerine inanamadı

Çanakkale açıklarında "şeytan" sürprizi! Gören gözlerine inanamadı
Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e sert tepki! Kaçan gole canlı yayında isyan etti

Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e olay sözler
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu

Teklif üstüne teklif alıyordu! Yeni partneri belli oldu
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı! Kendini bakın nasıl savundu

Milyonların girdiği sınavda yapay zeka skandalı! Savunmasına bakın
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor