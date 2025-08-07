Zafer Sırakaya Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ni (TOGÜ) ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sırakaya, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Rektör Yılmaz, üniversitenin akademik, bilimsel ve teknik altyapısı ile devam eden projeler hakkında Sırakaya'ya bilgi verdi. Yılmaz, TOGÜ'nün sadece eğitimde değil, aynı zamanda üretim, AR-GE ve topluma hizmet alanlarında da bölgeye değer katan bir kurum haline geldiğini belirtti.

Sırakaya, kampüs alanında yürütülen bazı önemli projeleri yerinde inceledi. TOGÜ Mutfak ve TOGÜ Çiftlik Koyunculuk Tesisi'ni gezen Sırakaya, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin gelişiminden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Rektör Yılmaz ise "Sayın Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'nın üniversitemizi yerinde görmesi, çalışmalarımıza verdiği değeri ve desteği göstermesi bizler için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Kendilerine teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.