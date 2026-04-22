Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aslan, Akbelen'den Seslendi: "Acele Kamulaştırma Kararlarından Vazgeçin"

(MUĞLA) - Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Muğla'nın Milas ilçesinde YK Enerji şirketinin maden sahalarındaki çalışmalarını inceledi. Aslan, "Bugün devlet, vatandaşımızın hakkını korumak yerine maalesef devletin ve siyasilerin güçleri kullanılarak belirli bir kesimin hakları korunmaya çalışılıyor ve mağdur edilen bizim vatandaşımız oluyor. Yerinden, yurdundan gönderilmek istenen yine bizim vatandaşımız oluyor. Buna müsaade etmiyoruz ve sahada da Akbelen'de de Türkiye'nin dört bir yanında da biz mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.

Aslan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Muğla programı sonrası Milas ilçesinde İkizköy Mahallesi'ndeki YK Enerji şirketinin maden sahalarındaki çalışmalarını inceledi.

ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Aslan şunları söyledi:

"Bulunduğumuz yer, tam olarak madenin tepeden görüleceği bir yer. Daha önce burada, şu kanyonun oradan bir dere akıyormuş ama şu anda derenin yerinde tamamen maden ocakları var. Bu alan köy alanıymış, köy alanının geldiği noktaya bakın. Burada maden araması adı altında çevre katliamı yapılıyor. Burada yaşayan insanlar yerlerinden ediliyorlar. Burada Muğla'nın son kalan su alanları var ve bu alanların üstünde bugün maden ocakları var. Acele bir kamulaştırma kararı çıkarttı ve gerçekten acele bir şekilde yaklaşık 680 tane parseli, altı günde acele kamulaştırmayla kamulaştırdınız. Normalde hukuk bu kadar hızlı işlemiyor. Açılan davalar hala sonuçlanmamışken, hukuk bu kadar yavaş ilerlerken, bir anda bu olanların hepsinin adını gerçekten güzel koydunuz, 'acele kamulaştırma.' Neyin acelesi bu? Rantın, talanın acelesi olur mu? Sadece birkaç şirket nemalansın diye, kazançlarına daha fazla kazanç eklesin diye bu insanları yerlerinden, yurtlarından etmeye değer mi'Köylümüzün ağacına, toprağına, ürünlerine zarar verdiniz. Buralar daha önce tarım alanlarıydı. Zeytinliklerimiz vardı, burada arıcılık yapılıyordu. Ama şu anda bunların hepsini katlettiniz. Bu bölgeyi daha fazla bu şekilde, rant uğruna talan etmenize müsaade etmiyoruz. Hepimiz Akbelen için, vatan savunması için buradayız. ve bu mücadeleyi de devam ettirmeyi hepimiz nöbet olarak devraldık."

"Ormanlarımızın, tarım alanlarımızın koruma altına alınması gerekiyor"

Bugün Nejla Hanım'ın kızı, kızımız Esra Işık, sadece vatanını korumak için toprağını korumak için bir mücadele verdiği için aşağı yukarı bir aydır cezaevinde tutuluyor. Neden? Kızımızın günahı neydi? Burada hırsızlık yapmamıştı, herhangi bir suç işlememişti. Sadece toprağını korumak için mücadele veriyordu. İçeride gayet dirayetli bir şekilde duruyor ve 'Siz benim memleketimi, siz benim toprağımı koruyun' diye mesajlar gönderiyor. Bizler de bu nöbette, Nejla Hanım'ın da bütün köylümüzün de Akbelen'in de yanındayız. Daha fazla bu rantın ilerlemesine müsaade etmeyeceğiz. Zafer Partisi olarak sizlere sesleniyoruz, vermiş olduğunuz bu acele kamulaştırma kararlarından vazgeçin. Ormanlarımızın, tarım alanlarımızın koruma altına alınması gerekiyor ve biz bunun için de mücadelemize devam ediyoruz.

Bugün biz bu maden sahasına çıkabilmek için, bütün dağın yamaçlarından yürüyerek tepeye kadar çıkmak zorunda kaldık. Sadece şirketin alanını korumak için o kadar büyük önlemler almışsınız ki tel örgüler dikilmiş burada. Sınırlarımızı keşke bu kadar güçlü koruyabilseydik. Maden sahalarını korumak için ellerinden gelen yapılmış. Bugün devlet, vatandaşımızın hakkını korumak yerine maalesef devletin ve siyasilerin güçleri kullanılarak belirli bir kesimin hakları korunmaya çalışılıyor ve mağdur edilen bizim vatandaşımız oluyor. Yerinden, yurdundan gönderilmek istenen yine bizim vatandaşımız oluyor. Buna müsaade etmiyoruz ve sahada da Akbelen'de de Türkiye'nin dört bir yanında da biz mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz."

Nejla Işık ise yaptığı açıklamada, zeytinlikler ve doğal yaşam alanlarının maden uğruna yok edilmesine karşı çıkarak, asıl zenginliğin yer üstündeki üretim olduğunu vurguladı. Kömür için yapılan tahribatın halkı yerinden ettiğini, gıdasız ve susuz bıraktığını belirten Işık, buna rıza göstermediklerini söyledi. İkizköy ve Akbelen için destek çağrısı yapan Işık, tutuklu kızı Esra Işık'ın serbest bırakılmasını ve acele kamulaştırma kararının iptal edilmesini talep etti.

