Zafer Partisi İlçe Başkanı Köksal, Mimar Kemal Ortaokulu Önünde Konuştu: "Bu Memleketin Gençliği Söz Hakkı Aldıkça, Türkiye Yeniden Ayağa Kalkacak"

(ANKARA) - Zafer Partisi Çankaya İlçe Başkanı Mehmet Köksal, taşınma tartışmalarıyla gündeme gelen Mimar Kemal Ortaokulu'nun önünde yaptığı açıklamada, "Bütün akranlarıma sesleniyorum: Sayın Genel Başkanı'mız Ümit Özdağ liderliğinde; bu ülkenin geleceği için, kendi geleceğimiz için, omuz omuza yürüyelim. Çünkü biz inanıyoruz: Bu memleketin gençliği söz hakkı aldıkça, Türkiye yeniden ayağa kalkacaktır" dedi.

Zafer Partisi Çankaya İlçe Başkanı Mehmet Köksal, taşınma tartışmalarıyla gündemde olan Çankaya Mimar Kemal Ortaokulu'nun önünde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bugün karşınızda 28 yaşında genç bir ilçe başkanı olarak konuşuyorum ama sadece bir ilçe başkanı olarak değil; bu memleketin yarınlarına umut bağlamış, vatan ve millet sevgisiyle söz almaktan çekinmeyen bir genç olarak konuşuyorum. Bize gençlik, mutluluk ve umut borcu olanlardan hesabını sormaktan çekinmeyen bir neslin ferdi olarak konuşuyorum. Milletimiz vergi yükü altında ezilirken; trafik cezalarıyla adeta nefes alamaz hale getirilirken; geçim derdi ve gelecek kaygısı içindeki biz gençlerin alın teriyle kazandığı paranın başkaları tarafından hoyratça harcandığını gören biri olarak konuşuyorum."

"Biz gençlerin, artık hukuka bile güvenmekte zorlandığını görüyorum"

Bugün Polis Haftası'nda; aslında en çok onların yanında güvende hissetmemiz gereken kahraman polis ağabey, abla ve kardeşlerimizin yanında bulunmaktan tedirgin hale gelen bir toplumun hüznünü taşıyarak konuşuyorum. Hakkını ararken hukuka sığınması gereken biz gençlerin, artık hukuka bile güvenmekte zorlandığını görerek konuşuyorum. Her gün arkadaşlarımızın, akranlarımızın umutsuzlukla ilaçlara sığınarak; yarınını kurmak yerine yarınından korktuğunu gören bir neslin içinden konuşuyorum. Bütün bunlara şahit olurken, geleceğimiz olan ormanların bile Akbelen'de tüm mücadeleye rağmen katledildiğine mecburi seyirci kalan biri olarak konuşuyorum. Sınıf arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, yol arkadaşlarımızın; uyuşturucu rotası haline getirilen bu ülkede bağımlılıklara kurban edildiğini görerek konuşuyorum.

"Biz gençler; mutluluğu unutmuş bir nesiliz"

Bugün biz gençler; mutluluğu unutmuş bir nesiliz. Gülümsemeye hasret bırakılmış bir nesiliz. Gezmeyi, sosyalleşmeyi, eğlenmeyi; yani genç olmayı bile unutmak zorunda bırakılmış bir nesiliz. Ama şunu da biliyorum: Haftanın neredeyse her günü sokaklardayım. Akranlarımla konuşuyorum, esnafımızla konuşuyorum, büyüklerimizle konuşuyorum. Herkesin derdi aynı. Herkesin korkusu aynı. Herkesin kaygısı aynı ve biliyorum ki bu memleketin gençleri umutsuz değil; sadece sahipsiz bırakılmış durumda.

Arkamızda bulunan Mimar Kemal Ortaokulu'nun 99 yıllık tarihinin hiçe sayılarak, öğrencilerin kullanımından çıkarılması bile bunun bir gostergesidir. İşte bu yüzden Zafer Partisi Çankaya İlçe Başkanı olarak buradan bütün akranlarıma sesleniyorum: Sayın Genel Başkanımız Ümit Özdağ liderliğinde; bu ülkenin geleceği için, kendi geleceğimiz için, omuz omuza yürüyelim. Çünkü biz inanıyoruz: Bu memleketin gençliği söz hakkı aldıkça, Türkiye yeniden ayağa kalkacaktır."

Kaynak: ANKA