Özdağ'dan TBB'ye ziyaret: Anayasa'nın kuruluş felsefesi umut verici

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ı ziyaret etti. Sağkan, "Sayın Genel Başkanımızla Türkiye'de özellikle hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı, anayasa tartışmaları noktasında dönem dönem istişarelerde bulunuyoruz" derken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise, "Sayın Başkan Türkiye Barolar Birliği'nin devletin kuruluş felsefesi konusunda, Anayasa'nın değiştirilemeyecek maddeleri konusunda kararlı bir tavır içerisinde olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurgulayarak ifade etti. Bu da önümüzdeki süreçte doğrusu Anayasa'nın kuruluş felsefesini savunan herkes için umut verici bir durumdur" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ı ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapıldı. Sağkan, şunları söyledi:

"Tabii ki 1 Eylül yeni adli yıl başlangıcı sebebiyle Sayın Genel Başkan'ın bu ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak isterim. Biz Sayın Genel Başkanımızla Türkiye'de özellikle hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı, anayasa tartışmaları noktasında dönem dönem istişarelerde bulunuyoruz. Türkiye Barolar Birliği 210 bin avukatı temsil eden bir meslek örgütü olarak bu ülkede hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve insan haklarını savunan bir örgüt. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti aslında son dönem ağır şekilde yaşadığımız hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı problemlerine rağmen aslında çok kadim bir hukuk kültürüne sahip bir devlet.

158 yıllık Divan-ı Ahkam-ı Adliye olarak kurulan Yargıtay'ıyla, keza yine 1868'de kurulan Şura-i Devlet adıyla kurulan Danıştay'ıyla, 61 Anayasası'yla birlikte kurulan Anayasa Mahkemesi'yle birlikte tabii ki baroları ve Türk Barolar Birliği'yle birlikte aslında çok kadim bir hukuk geleneğine sahip bir devlet. Ancak bu geleneğin son dönemde ağır şekilde sarsıldığını ve yaralandığını görüyoruz. Tabii ki bunun en büyük yansıması da 85 milyonun hukuka olan güveninin azalmasını gösteriyor. Bu nedenle gerek kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri, gerekse siyaset kurumu temsilcileri olarak temel görevimizin bu ülkede her yurttaşımızın eşit, adil şekilde yararlanabileceği bir adaletin tesisi olduğu inancıyla yeni adli yılın yurttaşlarımız ve tüm yargı görevlileri bakımından hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar Sayın Genel Başkan'a ve heyetine nazik ziyaretleri ve önemli tespitlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum efendim."

"DÜŞMAN CEZA UYGULAMALARI 'ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR' İLKESİNİ ERİTİYOR"

Ümit Özdağ da şunları kaydetti:

"Adli yılın başlaması vesilesiyle Türkiye Barolar Birliği'ni Sayın Başkanı'nı ve mesai arkadaşlarını ziyaret ederek hem kendilerini kutladık vermiş oldukları hukuk mücadelesinden ötürü hem de hayırlı bir yeni adli yıl diledik. Geride bıraktığımız adli yıllarda yaşanan düşman ceza hukuku uygulamalarının Anayasa'nın 10. maddesini fiilen askıya almış olması tabii ki Türk toplumunu geriyor ve 'adalet mülkün temelidir' ilkesini de sürekli eritiyor. Umarız bu düşman ceza hukuku uygulamalarından bu adli yılda ve önümüzdeki süreçte iktidar vazgeçme ferasetini gösterir ve bütün yurttaşlar yasalar önünde eşit olduklarını görme durumunda olurlar.

"BAŞKAN ANAYASA'NIN DEĞİŞTİRİLEMEZ MADDELERİNE VURGU YAPTI"

Adli yılın açılışı münasebetiyle Yargıtay Başkanı'nın yapmış olduğu konuşmayı bitirirken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, devletimizin kurucu tek önderine yapmış olduğu atfın çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Önemli ve değerli olduğu kadar bu atfın ne kadar ağır bir atıf olduğu da açıktır. Herhalde Yargıtay gibi bir yüksek yargı organının başkanı, kıdemli bir hukukçu, böyle bir atıfla konuşmasını bitirirken bu atfı Türkiye gerçekliğinden bağımsız yapmamıştır. Yine Sayın Başkan ve arkadaşlarıyla anayasa değişikliği hususunu kapsamlı olarak değerlendirirken Türkiye Barolar Birliği'nin milli, üniter, laik devlet konusunda kararlı tutumundan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Sayın Başkan Türkiye Barolar Birliği'nin devletin kuruluş felsefesi konusunda, Anayasa'nın değiştirilemeyecek maddeleri konusunda kararlı bir tavır içerisinde olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurgulayarak ifade etti. Bu da önümüzdeki süreçte doğrusu Anayasa'nın kuruluş felsefesini savunan herkes için umut verici bir durumdur. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum ve bu güzel toplantı için faydalandığımız toplantı için de teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA